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US News and World Report: Русская армия обошла американскую в рейтинге сильнейших

US News and World Report: Русская армия обошла американскую в рейтинге сильнейших

ВС России впервые возглавила рейтинг сильнейших армий мира.Американский журнал U.S. News and World Report обновил рейтинг сильнейших вооруженных сил планеты, поставив на первое место ВС России, опустив ВС США на вторую позицию.

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