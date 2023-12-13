На эвакуацию севшего на мель у берегов Анапы сухогруза Blue Shark может потребоваться не один месяц

Специалистам предстоит разгрузить корабль, чтобы снять его с мелководья.Сухогруз Blue Shark, выброшенный на берег в районе посёлка Витязево в конце ноября во время "шторма века", начали готовить к эвакуации.
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