ИА "Русский ГУП Продакшн" В телеграм-канале “Многонационал” появилась интересная публикация.
В Санкт-Петербурге азербайджанец Мамедов, работая в полиции, устал видеть русских. А парикмахер из Таджикистана Файзов -работать на русских
Комментарии
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Андрей
Мне просто пришла одна мысль, что это не засилье мигрантов... Это засилье людей другой культуры, которые приезжают к нам считая, что они вправе вести себя так, как их учили дома обращаться с неверными... Они сюда приезжают и пользуются помощью диаспор и, что самое интересное, это имамами... А имамам плевать, что делают их единоверцы, главное сколько они бобла принесут...
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1 час.
igor kim
А имамы являются агентами Турции и проталкивают ее цель - создание великого Турана и уничтожение всех неверных, мешающих этому.
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47 мин.
МП
Михаил Пантюхин
Рыба гниёт с головы, а Питер с Беглова, пока этого этого "посла" офф азерстан не лишат должности , засилие ржавой, звериной нечисти из засразии и закавказья будет продолжаться!!! А этим ржавым упырям, хочется сказать - добро пожаловать в свой киЩляк!!! Мы вас не звали! Поэтому 3,14здуйте обратно в свои пески и живите со своими родными скорпиона и другими ползучими, а к нам в Россию ползти не нужно!!! Россия многонациональная страна, но средняя Азия и азерстан сюда не входят!!!
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6 мин.
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