В Санкт-Петербурге азербайджанец Мамедов, работая в полиции, устал видеть русских. А парикмахер из Таджикистана Файзов -работать на русских

Андрей Мне просто пришла одна мысль, что это не засилье мигрантов... Это засилье людей другой культуры, которые приезжают к нам считая, что они вправе вести себя так, как их учили дома обращаться с неверными... Они сюда приезжают и пользуются помощью диаспор и, что самое интересное, это имамами... А имамам плевать, что делают их единоверцы, главное сколько они бобла принесут...

igor kim А имамы являются агентами Турции и проталкивают ее цель - создание великого Турана и уничтожение всех неверных, мешающих этому.