Трамп обсудил с Путиным атаку ВСУ на российские аэродромы

Сергей Тюрин

Взбесившийся хутор напросился давно, именно поэтому и началась война в феврале 22-го. И претензии у нас тоже давно. В том, что Путин, недостаточно Путин. Украинство не должно существовать. Пока будет украинство, будут и бандеровцы и правосеки и прочие нацисты, будет и "москаляку на гиляку", будет "убей русню". А Путин с ними нянчится, как с не в меру расшалившимся ребёнком. Уговорами пытается угомонить.