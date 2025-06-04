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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Трамп обсудил с Путиным атаку ВСУ на российские аэродромы

Трамп обсудил с Путиным атаку ВСУ на российские аэродромы

Президент США Дональд Трамп заявил, что только что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Украинскую банду преступников с фашистской идеологией надо как можно жестоко уничтожать без всяких договоров-уговоров. Хватит нянчится с распространением звериной ненависти украинских хохлов к России в угоду европейским поджигателям мирной жизни с поддержкой США.
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9 час.
ninikooo Митусова
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9 час.
Сергей Тюрин
Взбесившийся хутор напросился давно, именно поэтому и началась война в феврале 22-го. И претензии у нас тоже давно. В том, что Путин, недостаточно Путин. Украинство не должно существовать. Пока будет украинство, будут и бандеровцы и правосеки и прочие нацисты, будет и &quot;москаляку на гиляку&quot;, будет &quot;убей русню&quot;. А Путин с ними нянчится, как с не в меру расшалившимся ребёнком. Уговорами пытается угомонить.
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8 час.
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