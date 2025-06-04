Президент США Дональд Трамп заявил, что только что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Трамп обсудил с Путиным атаку ВСУ на российские аэродромы
Комментарии
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Анатолий Рябенко
Украинскую банду преступников с фашистской идеологией надо как можно жестоко уничтожать без всяких договоров-уговоров. Хватит нянчится с распространением звериной ненависти украинских хохлов к России в угоду европейским поджигателям мирной жизни с поддержкой США.
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9 час.
ninikooo Митусова
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9 час.
Сергей Тюрин
Взбесившийся хутор напросился давно, именно поэтому и началась война в феврале 22-го. И претензии у нас тоже давно. В том, что Путин, недостаточно Путин. Украинство не должно существовать. Пока будет украинство, будут и бандеровцы и правосеки и прочие нацисты, будет и "москаляку на гиляку", будет "убей русню". А Путин с ними нянчится, как с не в меру расшалившимся ребёнком. Уговорами пытается угомонить.
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8 час.
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