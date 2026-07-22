В НАТО утвердили план финансирования Альянса на ближайшие пять лет

Общий план финансирования НАТО на 2027-2031 годы предусматривает ресурсы для приоритетной поддержки Киева, включая инициативу НАТО по оказанию помощи в области безопасности Украины, а также формирование и работу Совместного аналитического учебно-образовательного центра НАТО-Украина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии