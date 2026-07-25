Җәббаров Татарстанда урып-җыю кампаниясенең барышы турында сөйләде

Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары – Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәббаров Татарстан Республикасы Хөкүмәте йортында Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов үткәргән киңәшмәдә урып-җыю эшләренең барышы турында сөйләде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии