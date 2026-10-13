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Царьград

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В Новосибирске задержаны 10 фигурантов дела о нелегальной миграции

В Новосибирске задержаны 10 фигурантов дела о нелегальной миграции

В начале октября в Новосибирске задержаны еще пятеро предполагаемых участников схемы нелегальной миграции — двое мужчин и три женщины, а в квартире на улице Фрунзе обнаружен нелегальный хостел с шестью иностранцами.

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