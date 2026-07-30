Умер Юрий Киселёв, бывший председатель Гаврилово-Посадского суда Ивановской области

Юрий Киселёв возглавлял Гаврилово-Посадский районный суд Ивановской области с 1982 по 2014 год, отмечен медалью «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации» II степени и наградным знаком Совета судей РФ «За служение правосудию».
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