На разъезжающих по дорогам самокатчиков жалуются водители и пешеходы в Актау

С наступлением весны в областном центре открылось много пунктов проката электросамокатов. И если раньше встретить молодых людей на двухколесном транспорте можно было только на тротуарах, то сейчас они рассекают по центральным дорогам, передает inAktau.
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