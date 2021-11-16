Серб Джокович получил трофей первой ракетки мира по итогам сезона года

Сербский теннисист Новак Джокович получил приз первой ракетки мира по итогам сезона-2021. Награда была вручена Джоковичу после победы над норвежцем Каспером Руудом в первом матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов профессионалов в Турине.