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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Паком Дадье пройдет преддрафтовые просмотры в 8 клубах

Свингмен Паком Дадье (18 лет, 203 см), один из самых молодых участников предстоящего драфта НБА, пройдет просмотры в восьми клубах.

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