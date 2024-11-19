Марочко заявил о возможности окружения ВСУ на сватовско-кременском участке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут оказаться в окружении на сватовско-кременском направлении, сообщил 19 ноября военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
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