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Военное обозрение

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По ту сторону телеэкрана

По ту сторону телеэкрана

Вот он, это пензенский подвесной мост через реку Суру, возле которого как раз на этом самом месте и разыгрались те самые драматические события, о которых пойдет речь в этом материале… Когда это было, Когда это было? Во сне? Наяву? Во сне, наяву, По волне моей памяти я поплыву.

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