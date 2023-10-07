По ту сторону телеэкрана

Вот он, это пензенский подвесной мост через реку Суру, возле которого как раз на этом самом месте и разыгрались те самые драматические события, о которых пойдет речь в этом материале… Когда это было, Когда это было? Во сне? Наяву? Во сне, наяву, По волне моей памяти я поплыву.