ISW: Самое страшное для Сырского — это выход русских на оперативный простор в Донбассе

Константин Ольшанский 17 сентября 2024 г., 21:48 Освобождение Покровска, Курахово и Угледара — части большой операции российских войск Наступательные операции в направлении Покровска, Курахово и Угледара тесно взаимосвязаны.
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