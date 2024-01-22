МК: Обиженный на Россию Киркоров заговорил словами Пугачёвой

В отмене Филиппа Киркорова в России неожиданно был найден след его бывшей жены.Издание "МК" пишет о том, что вырезанный со всех эфиров после скандальной вечеринки Филипп Киркоров затаил обиду на Россию, и стал говорить словами Аллы Пугачевой.