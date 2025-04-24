Театр абсурда
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Театр абсурда

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Зеленский опубликовал издевательский пост после критики от Трампа

Зеленский опубликовал издевательский пост после критики от Трампа

 Владимир Зеленский опубликовал издевательский пост после критики со стороны президента США Дональда Трампа на тему Крыма, уже после замечаний американского президента Зеленский вновь стал спорить с Трампом и его посредническими идеями.

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