Власти ХМАО побоялись транслировать в прямом эфире вопросы депутатов к губернатору Комаровой после её отчёта о работе за 2021 год

Власти Ханты-Мансийского автономного округа прекратили прямую трансляцию отчёта губернатора Натальи Комаровой в её социальных сетях и на правительственных ресурсах, в том числе на окружном телеканале «Югра» перед вопросами депутатов.
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