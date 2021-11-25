Фактология

7 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров
    А соседка наша Оля Разгулялася опять . Одного ей мужа мало , Когда тело просит пять . Эх снег, снежок......Администрацию Неф...
  • Горыныч
    А на спину мишень пришить.Губернатор ХМАО К...
  • Виктор Шиховцев
    Для власти мы хуже товара. Просто подопытные крысы.В Тюмени прошел п...

Власти ХМАО побоялись транслировать в прямом эфире вопросы депутатов к губернатору Комаровой после её отчёта о работе за 2021 год

Власти ХМАО побоялись транслировать в прямом эфире вопросы депутатов к губернатору Комаровой после её отчёта о работе за 2021 год

Власти Ханты-Мансийского автономного округа прекратили прямую трансляцию отчёта губернатора Натальи Комаровой в её социальных сетях и на правительственных ресурсах, в том числе на окружном телеканале «Югра» перед вопросами депутатов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх