Южноуральцы принесли в банки больше шести тонн мелочи

Больше всего жители Челябинской области сдали в кредитные учреждения 10-рублевых монет. Как сообщили РИА «Новый День» в отделении Уральского главного управления ЦБ России по Челябинской области, в ходе акции «Монетная неделя» южноуральцы сдали в банки 6 тонн 289 килограммов монет.
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