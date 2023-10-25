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Южноуральцы принесли в банки больше шести тонн мелочи

Южноуральцы принесли в банки больше шести тонн мелочи

Больше всего жители Челябинской области сдали в кредитные учреждения 10-рублевых монет. Как сообщили РИА «Новый День» в отделении Уральского главного управления ЦБ России по Челябинской области, в ходе акции «Монетная неделя» южноуральцы сдали в банки 6 тонн 289 килограммов монет.

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