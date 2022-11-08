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Володя XXL вернулся в «БроукБойз» спустя 2 часа после объявления об уходе

Володя XXL снова стал игроком «Броуков».  В 17:35 (мск) «Броуки» объявили, что он покидает команду. А в 19:53 объявили о возвращении игрока в команду: «Володя завтра приедет на тренировку.

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