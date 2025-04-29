Баканов: РФ запустит к Луне 6 автоматических космических аппаратов

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил в ходе встречи руководителей космических агентств стран БРИКС о планируемом РФ запуске к Луне ряда орбитальных и посадочных космических аппаратов с целью ее исследования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии