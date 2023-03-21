Uspei.com

44 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Карпов
    А чего так долго тянули ??? Ведь ВОВ давно закончилась ...???В Белгородской об...
  • Александр Кондаков
    так они же не евреи!!!Легойда: Зеленски...
  • Гарий Щерба
    Шведы  ОТЖИГАЮТ , БОЛЬНАЯ ДУРОЧКА  чуть ли  НЕ ПРОФЕССОР ....!!! Ждем  ПРОДОЛЖЕНИЯ ,,МАРЛЕЗОНСКОГО,,  БАЛЕТА ... ЧТО ...Грета Тунберг ста...

Против блогера Александры Митрошиной возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов на 120 млн рублей

Против блогера Александры Митрошиной возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов на 120 млн рублей

В отношении известного блогера Александры Митрошиной возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает на официальном сайте СК Московского главка старший помощник руководителя Юлия Иванова.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх