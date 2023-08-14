В Барнауле пенсионер-миллионер стал просто пенсионером после звонка из "полиции"

Правоохранители в очередной раз призвали жителей края к бдительности и не верить каждому позвонившему В Алтайском крае аферисты, используя один из самых распространенных методов, похитили у пенсионера более 1,3 млн рублей, сообщает региональное МВД.
Правоохранители в очередной раз призвали жителей края к бдительности и не верить каждому позвонившему В Алтайском крае аферисты, используя один из самых распространенных методов, похитили у пенсионера более 1,3 млн рублей, сообщает региональное МВД.
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