Фестиваль ко Дню знаний состоялся на северо-западе Москвы

В районе Куркино 29 августа в пятый раз состоялся фестиваль «Карта знаний», приуроченный к началу учебного года.
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