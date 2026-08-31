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КУРКИНО

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Фестиваль ко Дню знаний состоялся на северо-западе Москвы

Фестиваль ко Дню знаний состоялся на северо-западе Москвы

В районе Куркино 29 августа в пятый раз состоялся фестиваль «Карта знаний», приуроченный к началу учебного года.

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