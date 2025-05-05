Расчет ПТРК подорвал машину с боеприпасами ВСУ в районе Часова Яра

Минобороны РФ Украинские националисты, окопавшиеся в окрестностях Часова Яра, планировали пополнить свои боеприпасы, но российский расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Метис" не позволил врагу осуществить задуманное.
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