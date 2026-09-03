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Царьград

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УЕФА начал расследование инцидента после матча "Фенербахче" и "Лиона"

УЕФА начал расследование инцидента после матча "Фенербахче" и "Лиона"

УЕФА инициировал дисциплинарное расследование против "Фенербахче", Маттео Гендузи и Мейсона Гринвуда после матча с "Лионом" 26 августа.

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