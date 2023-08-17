Властям выставили требование по пенсионерам: С драконовскими ограничениями пора заканчивать

Александр Лесков

► Предпенсионеры и работающие пенсионеры это золотой фонд страны. Не только с них пылинки сдувать надо, но и максимально денег платить. Знания и огромный опыт это не молодёжное (зачастую кое-какерское) отношение к делу и своей профессии. ► Насколько знаю, старики никогда не манкируют своими обязанностями и очень ответственны в работе. Берегите стариканов! Они фундамент Российской Державы. ►КРОМЕ, правда, воров и мошенников среди бюрократии. Вот уж кого бы с удовольствием ставил к стенке, так этот слой старых аферистов!!!