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Властям выставили требование по пенсионерам: С драконовскими ограничениями пора заканчивать

Властям выставили требование по пенсионерам: С драконовскими ограничениями пора заканчивать

Работающим пенсионерам необходимо позволить зарабатывать больше пенсионных баллов в год. Драконовские ограничения пора отменить, считает депутат Светлана Бессараб.

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Комментарии
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Александр Лесков
► Предпенсионеры  и  работающие  пенсионеры это  золотой  фонд страны.  Не  только с  них  пылинки  сдувать  надо,  но  и  максимально  денег  платить.  Знания  и  огромный  опыт это  не  молодёжное (зачастую кое-какерское)  отношение  к   делу и  своей  профессии.    ► Насколько  знаю,  старики  никогда  не  манкируют своими обязанностями  и  очень  ответственны  в  работе.  Берегите  стариканов! Они  фундамент  Российской  Державы.     ►КРОМЕ,  правда,  воров и  мошенников  среди  бюрократии.  Вот  уж  кого бы  с удовольствием  ставил к  стенке,  так  этот слой старых  аферистов!!!
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