В Ялте отмечают День Победы

Начали день с поднятия копии Знамени Победы на площади Советской. В небольшом театрализованном мероприятии приняли участие депутат Государственного Совета Республики Крым Валерий Коваленко, Глава муниципального образования городской округ Ялта – председатель Ялтинского городского совета Константин … .
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