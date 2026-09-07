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Регионы России

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Пассажир получил серьёзные ожоги из-за пролитого горячего кофе на борту самолёта Delta

Пассажир получил серьёзные ожоги из-за пролитого горячего кофе на борту самолёта Delta

Во время перелёта из Пуэрто-Рико в Нью-Йорк пассажир Фрэнк Морелло получил ожоги правой ноги вследствие неосторожности бортпроводника, который пролил на него горячий кофе.

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