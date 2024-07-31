После крушения поезда под Волгоградом число госпитализированных сократилось до 12

По состоянию на 15:00 30 июля в стационарах медицинских организаций Волгоградской области остаются 12 человек, в том числе трое детей, которые пострадали в результате схода с рельсов пассажирского поезда Казань — Адлер.
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