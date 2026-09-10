Нейропсихолог Наумова рассказала о пользе судоку для мозга

Регулярное решение судоку помогает тренировать память, внимание и логическое мышление, а также может служить профилактикой раннего старения мозга и деменции, рассказала «Москве 24» нейропсихолог Наталья Наумова.
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