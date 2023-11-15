В какое время суток лучше заниматься спортом и физкультурой — отвечает новое исследование

Люди делятся на «сов», «жаворонков» и «голубей». Однако оказывается, что у разных органов есть свои циркадные ритмы, которые могут отличаться от циркадного ритма мозга.
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