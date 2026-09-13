SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

189 подписчиков

Мостовой: «Сафонова точно не должно быть среди номинантов на «Золотой мяч»

Мостовой: «Сафонова точно не должно быть среди номинантов на «Золотой мяч»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой заявил, что российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не должен находиться средиБывший игрок сборной России Александр Мостовой заявил, что российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не должен находиться среди претендентов на «Золотой мяч».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым