Мостовой: «Сафонова точно не должно быть среди номинантов на «Золотой мяч»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой заявил, что российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не должен находиться средиБывший игрок сборной России Александр Мостовой заявил, что российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не должен находиться среди претендентов на «Золотой мяч».
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