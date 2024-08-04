KJAD: сотрудники Samsung вернутся к работе после тщетной 25-дневной забастовки

В понедельник, 5 августа, сотрудники Samsung Electronics, объединенные профсоюзом, вернутся к своим рабочим местам после 25-дневной полномасштабной забастовки, связанной с конфликтом по вопросам индексации заработной платы.
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