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Спички - не игрушка

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«Ошибаться можно, врать нельзя»: в Совфеде встретили аплодисментами слова Белоусова о его принципах

«Ошибаться можно, врать нельзя»: в Совфеде встретили аплодисментами слова Белоусова о его принципах

Белоусов о принципе, которым он руководствуется: «Ошибаться можно, врать нельзя» Елизавета КУЗНЕЦОВА Фото: Telegram-канал Правительства России Кандидат на должность министра обороны РФ Андрей Белоусов в ходе своего выступления в Совете Федерации РФ 14 мая озвучил свой «железобетонный» принцип, которым он всегда руководствуется.

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