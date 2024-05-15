«Ошибаться можно, врать нельзя»: в Совфеде встретили аплодисментами слова Белоусова о его принципах

Белоусов о принципе, которым он руководствуется: «Ошибаться можно, врать нельзя» Елизавета КУЗНЕЦОВА Фото: Telegram-канал Правительства России Кандидат на должность министра обороны РФ Андрей Белоусов в ходе своего выступления в Совете Федерации РФ 14 мая озвучил свой «железобетонный» принцип, которым он всегда руководствуется.