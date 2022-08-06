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Почему поверхность астероида Бенну удивила учёных?

Почему поверхность астероида Бенну удивила учёных?

Zefirka > Наука и технологии > Почему поверхность астероида Бенну удивила учёных? Одним из ближайших соседей Земли по Солнечной системе является астероид Бенну – темный, несколько неопрятный, но не лишенный правильных геометрических очертаний.

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