Zefirka > Наука и технологии > Почему поверхность астероида Бенну удивила учёных? Одним из ближайших соседей Земли по Солнечной системе является астероид Бенну – темный, несколько неопрятный, но не лишенный правильных геометрических очертаний.
Zefirka > Наука и технологии > Почему поверхность астероида Бенну удивила учёных? Одним из ближайших соседей Земли по Солнечной системе является астероид Бенну – темный, несколько неопрятный, но не лишенный правильных геометрических очертаний.
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