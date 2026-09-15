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Склад Ozon поврежден после массированной ракетной атаки на Таганрог

Склад Ozon поврежден после массированной ракетной атаки на Таганрог

Егор Алеев/ТАСС Склад маркетплейса Ozon получил повреждения после массированной ракетной атаки боевиков ВСУ на Таганрог в Ростовской области.

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