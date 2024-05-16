«Россети Юг» за 1 квартал 2024 года увеличили полезный отпуск электроэнергии на 4,6%

Объем полезного отпуска электроэнергии из распределительной сети в регионах присутствия «Россети Юг» в январе-марте 2024 года вырос на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 6,8 млрд кВт·ч.
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