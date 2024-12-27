"Крестопада нам было мало": Секретная директива для военкоров. Главному замполиту армии приготовиться?

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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Александр Зиборов
Коллеги Долгачёва задались разумными вопросами: &quot;Почему флаги, относящиеся к российской истории нельзя, а &quot;Ахмат&quot; - сила&quot; или украинские можно?
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2 час.
Александр Зиборов
Явная ненависть к русским и всему русскому, к Православию.
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2 час.
Сергей Ников
Почему государственный телеканал должен пропагандировать и рекламировать какой то флаг? Он не государственный, не принадлежит никаким госорганам, структурам. Есть федеральный закон о СМИ и закон о рекламе. Всё правильно сделано.
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1 час.

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