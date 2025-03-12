Политика как он...
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Политика как она есть

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Организатора диверсий в интересах ГУР Украины осудили на 14 лет

Организатора диверсий в интересах ГУР Украины осудили на 14 лет

Жителя Московской области Артема Чернова, признавшего вину в организации четырех диверсий на территории России в 2023 году в интересах Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, приговорили к 14 годам лишения свободы.

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