Организатора диверсий в интересах ГУР Украины осудили на 14 лет

Жителя Московской области Артема Чернова, признавшего вину в организации четырех диверсий на территории России в 2023 году в интересах Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, приговорили к 14 годам лишения свободы.
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