Названы аутоиммунные заболевания, которые могут развиться после ОРВИ

Невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала в беседе с RT, какие аутоиммунные заболевания могут развиться после ОРВИ, а также как их распознать и не пропустить.
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