RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 249 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    жЫдо-пшеки одинаково ненавидели что русских, что украинцев.Министр Курбаков:...
  • лина любимцева
    Нынешняя зима самая отвратительная за всю мою жизнь. ЧЕРНАЯ, без солнца, снежная, с  радикальными перепадами температ...Вильфанд рассказа...
  • Наталья Иванова (Кубасова)
    Опять тратить деньги из нашего бюджета на мордоворотов бездельников? Ах да ещё и скоморохи нахлебники на очереди. Мер...Путин поручил Мин...

Названы аутоиммунные заболевания, которые могут развиться после ОРВИ

Названы аутоиммунные заболевания, которые могут развиться после ОРВИ

Невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала в беседе с RT, какие аутоиммунные заболевания могут развиться после ОРВИ, а также как их распознать и не пропустить.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору