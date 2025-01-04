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Политика как она есть

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Захарова: РФ требует от ЮНЕСКО адекватной реакции на удар по журналистам в ДНР

Захарова: РФ требует от ЮНЕСКО адекватной реакции на удар по журналистам в ДНР

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии ведомства по поводу атаки дрона по машине с российскими журналистами в Донецкой народной республике (ДНР) потребовала от гендиректора ЮНЕСКО Одры Азуле реакции на произошедшее.

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