В ДНР рассказали о подготовке предприятия «Азовмаш» к запуску

В Мариуполе готовятся к восстановлению и запуску машиностроительного завода «Азовмаш». Об этом Запорожскому агентству новостей сообщил председатель комитета по промышленности и торговле Народного Совета ДНР Виктор Николаенко.
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