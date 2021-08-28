Беременна от бывшего мужа

Позитив для оптимистовПолитикаБеременна от бывшего мужа Я знаю, таких историй тут много. Но у меня немного другая.Я выросла с отцом и старшим братом.Вернуться к статье324НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNataly)))) дурдом....... деточки делают новых детей, а потом не знают, что с ними этими детишками делать(((( увы. девице судя по тексту, не более 19 лет если оставит ребеночка, то как не крути придется чадушко сдать мамашке мужа на кормление и воспитание))))так, что выбора то она себе не оставила от слова совсем надо по любому возвращаться к мужу.ВМВиктор МихалевВ рассказе нет реакции бывшего супруга на причины развода. Если он даёт слово измениться ради ребёнка, то стоит дать ему и семье второй шанс.Элина МорозоваЕго реакция будет: "как мама скажет"..ВМВиктор МихалевНу это мы гадаем, что он скажет и какие действия предпримет. Я считаю, что у него есть шанс вернуть семью и все зависит от него, если конечно он понимает причины случившегося. Ребёнок многое в семье может изменитьЭлина МорозоваЕсли он 3 недели спокойно относился к ежедневному "явлению мамаши народу", то очень сомнительно, что он найдет в себе силы удалить мамашу из своей семьи.ВМВиктор МихалевСоветуете молодой девушке самой растить ребёнка?Элина МорозоваСложная ситуация. Лучше бы этого ребенка не было. Можно дать ему шанс, поставив жесткие условия. Но что то не верится, что он не сломается. Но тогда останутся два других варианта.ВМВиктор МихалевНужно верить в лучшее, иначе совсем все мрачно. В этой истории, если конечно она реальная, меня смутил ещё один момент: с родителями мужа познакомилась только на свадьбе. Разве такое возможно? Неужели не было желания с ними познакомиться пораньше? Может и до свадьбы не дошло! Ну в общем я думаю что все это История-фантазия для поддержания публикацииЭлина МорозоваСкорее муж не удосужился познакомить.. Ну, а если это сожительство- то сама дура. Разве можно беременеть от сожителя? Ну а в жизни бывают такие ситуации, что никакой фантазии не хватит. По себе знаю...ВМВиктор МихалевХотел ещё добавить, девушка описала чувства к себе бывшего супруга, но не описала свои личные чувства к нему. Была ли у неё к нему любовь? Осталась ли ещё эта любовь, если была? Судя по рассказу она позволяла себя любить, но не проявляла такую же взаимность.NatalyВы, шутите, , кака така любоф в 17 лет? в лучшем случае это влюбленность или увлечение смазливой мордашкой противоположного пола))))))ВМВиктор МихалевЛюбовь, не любовь это дело сугубо двоих. Я понимаю, что девушка просит совет, а не осуждение того, что уже случилось. Здесь два варианта, растить ребёнка самой и ждать новую судьбу, или ещё раз попробовать с бывшим мужем, но на своих условиях. Я предлагаю второй вариант. Надеюсь аборт никто не осмелится предложить!Natalyпочему же не осмелится?Я очень даже осмелюсь. детей в наше время рожать нужно только хорошо подготовившись к этому и материально и физически, то есть заранее подготовив лужайку для высаживания туда зайки..... если нет условий для того что бы дать ребенку хотя бы минимум от его потребностей тела и души, то лучше прервать беременность, чем родить человечка для влачения жалкого убогого существования голодного животного способного только инстинктивно жрать срать размножаться в будущем.NatalyСама по себе репродукция, даже при самых благоприятных обстоятельствах, - это великая жертва в интересах другого существа, ребенка. Нужно быть подлинно безумным или одурманенным, чтобы согласиться на материнство. Ведь оно жестко детерминирует жизнь женщины. Срок может быть разный: только 9 месяцев беременности, до подросткового возраста, до полного совершеннолетия в 21 год, или на даже всю жизнь, это ничего не меняет в принципе. Женщина так или иначе буквально становится рабом обстоятельств. Она сначала становится домом для другого существа. Потом, после рождения она длительное время будет пищей. И так далее. Много лет она будет прислуживать другому существу. В сущности, будет его рабом.Поэтому неудивительно, что для многих женщин беременность - это жизненная катастрофа, жестокий перелом судьбы. И тем не менее, многие женщины даже в самых неблагоприятных обстоятельствах сохраняют свою беременность и рожают детей.Честь им и хвала за это. Я, думая об этом, всегда мысленно совершаю глубокий поклон всем женщинам-мамам. Даже тем, которые потом не смогли дать детям достаточно любви и уважения. И даже тем, которые сразу же после родов отдали ребенка в Дом малютки. Ведь 9 месяцев они отдавали свое тело в аренду другому существу, жертвовали своим временем, здоровьем и силами, рожали в муках и могли умереть при родах. Даже в таком минимальном варианте - материнство - это настоящий подвиг!NatalyДвадцатилетняя дочь Егора Кончаловского Мария поделилась в сети списком условий, которые считает необходимыми для рождения ребенка. Благородная ярость тут же вскипела в душах читателей. Список раздора состоял из вызывающих десяти пунктов, некоторые из которых недостижимы для обычных российских граждан, относящихся к «среднему классу», особенно в провинции. В него вошли: как минимум год семейной терапии с психологом, полгода детокса всего организма, стабильная работа, большая квартира, машина, и много денег. Ах да, еще должна быть возможность нанять няню. А рожать детей планируется в 30-35 лет. Удивительно, что довольно разумные требования девушки вызвали сильную негативную реакцию оттуда, откуда, как говорится, не ждали. О нереальности и избыточности таких требований отписались в основном мужчины, причем те же самые, которые обычно пишут про отпил квартир, отъем алиментов и прочие теплотрассы. Какие психотерапии?! Какой детокс? Какие машины?! В некоторых городах и дорог-то нет! А средние зарплаты вы видели? – возмущались добытчики. Женщины, особенно те, у которых уже есть дети, были более толерантны к списку. Многие поддержали дочку Толкалиной – что же плохого в том, что человек нацелился на осознанное родительство? Рожать в квартире у родителей, тем более у чужих родителей – довольно удручающая перспектива, это как раз та ситуация, когда дом становится исключительно жилплощадью. Стоять по утрам в автобусе на одной ноге с орущим свертком – тоже мало приятного. Проработать свои проблемы, чтобы не передавать их детям по наследству – замечательно. Иметь стабильную работу, чтобы не превратиться в «работника второго сорта», хватающегося за любую подработку с глазами кота из «Шрека» - тоже логично. Словом, не вызвал у меня негатива этот список. Кроме одного маленького нюанса. Самой попытки распланировать, структурировать жизнь от и до. Оно, конечно, понятно, что с деньгами рожать и приятнее, и спокойнее. Что рожать со своей жилплощадью приятнее, чем размножаться в ванной, как в рассказе у Зощенко. Что совершенно необходимо наличие если не няни, то нескольких заинтересованных родственников, готовых, если что, дать матери возможность заняться своими делами. НО. Мой опыт материнства говорит мне о том, что дети это такая история, где просто невозможно подстелить соломки везде. Все равно постоянно случаются ситуации, о существовании которых ты и подумать не мог. И жить придется все равно в состоянии глубокой неопределенности, готовности действовать по ситуации, и принимать, принимать, принимать то, что происходит. И тут четкий план может сыграть злую шутку с родителем, решившим воспринимать ребенка как успешный «проект» - я так понимаю, об этом же этот своеобразный манифест зумеров? Смотрите, если мы возьмем человека, поместим его в идеальные комфортные условия, и попросим его написать парочку стихов, насколько хорошо он справится с задачей? Мне кажется, для этого нужно еще что-то, не укладывающееся в план. Ну вдохновение там, внутренняя искра. Искренняя потребность. А так-то, конечно, поэт не должен быть голодным…ВМВиктор МихалевМожно ограничивать рождаемость детей, все планировать. Потом, когда все пройдёт просто не иметь возможность рожать, даже имя серьёзные планы. А потом через сотню лет на нашей земле будут жить те, кто сейчас рожает без всяких ограничений и подобной философии. Выживает не умнейший, а тот народ, который в большинствеNatalyВ сети полным ходом идет бурное обсуждение. Дочка актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского составила список того, что ей нужно сделать до рождения ребенка. К негодованию сторонников метода «заек и лужаек» список включал в себя целых десять пунктов, многие из которых недостижимы и для 40-летних, и для 50-летних граждан нашей страны.- Самое первое, и, пожалуй, самое экзотическое требование из списка включало в себя как минимум год семейной терапии у психолога. Такой подход позволяет проработать многие застарелые травмы, которые могут отразиться на отношениях с ребенком, а также лучше понять ожидания супруга от отцовства, и это плюс. С другой стороны, я считаю, что длительность терапии должна исходить из актуальных проблем, а не из предполагаемых. Поэтому я бы не стала так жестко привязываться к срокам. - Вторым пунктом молодая женщина назвала полгода детокса и физической подготовки. Идея, конечно, неплохая, но учитывая дурную привычку многих детей появляться незапланированно, я считаю, что молодым и активным парам лучше в принципе вести здоровый образ жизни, даже если ближайшие полгода они и не собирались заводить детей. Мало ли… - Третьим пунктом шла большая квартира (каждый сам для себя решит, какой метраж его устраивает), и машина. Я бы остановилась на достаточно просторной квартире, с родителями жить очень тяжело, а машину оставила опционально, в зависимости от образа жизни. Кому-то удобнее вызвать такси. Но конечно у женщины должна быть альтернатива поездкам в общественном транспорте с орущим комочком-сверточком. - Следующие пункты я объединю в один, ибо они все, так или иначе, про деньги. Нужна стабильная работа, деньги на врачей и больницу, деньги на восстановление красоты, на незапланированные траты, если что. Да конечно нужны деньги, кто же спорит. И да, возможность сходить в частную клинику, восстановить фигуру, не считать каждую копейку и радоваться своему отражению в зеркале многого стоит. - Отдельным списком отмечена возможность позволить себя няню. И это тоже очень резонно – ситуации бывают разные. А манера привлекать к сидению с маленькими детьми их бабушек постепенно уходит в прошлое. Точно так же, как меняется характер этих самых бабушек, которые хотят и для себя пожить. В целом дочка знаменитостей считает идеальным для обзаведения потомства возраст 30-35 лет (для своего поколения). И это тоже вписывается в общую парадигму. Словом, особого негатива у меня этот список не вызвал. Хорошо, когда молодые заранее понимают, что ребенок это не только «счастье материнства» и «розовые пяточки», но и большие деньги, и ежедневный труд, и колоссальная ответственность. Хорошо, когда думают головой, а не опосля. Я бы, конечно, этот список проредила немного, сократив до пяти пунктов. В мой личный список must do вошли бы: - своя отдельная от старшего поколения жилплощадь с отдельной комнатой для ребенка - стабильный источник дохода и сбережения на всякий случай (кто же будет возражать?) - здоровье, позволяющее заботиться о малыше - наличие любви, и между супругами, и к будущему ребенку А пятым пунктом я бы включила то, что нет в списке этой молодой девушки. Причем, очень зря. Я бы включила готовность ко всяким неожиданностям, потому что самое главное отличие жизни с ребенком от жизни без ребенка заключается в том, что возникает масса ситуаций, к которым невозможно заранее подготовиться. И масса проблем, которые вообще никто не мог предугадать. Дети иногда получаются мало того, что не подарочные. Дети бывают с очень большими проблемами, разом выводящими их из категории «успешный проект». И вот быть достаточно зрелым человеком, чтобы уметь действовать в такой ситуации полной неопределенности – это, по-моему, и есть самый главный пункт во всех этих списках.NatalyРаньше во всеуслышание заявить о том, что ты не хочешь детей, считалось чем-то диким. Женщины маскировали свою добровольную бездетность различными отговорками: чаще всего говорили о том, что «достойных нет». Или просто заминали тему. Но несколько лет назад ситуация в корне изменилась. С запада вместе с различными вольностями и свободами к нам пришла и философия чайлфри. То есть людей, которые добровольно отказываются от деторождения в пользу жизненных удовольствий. Если во времена моей юности чайдфри никак не называли себя, и были экзотикой, то теперь это движение, известное всем и каждому. И вызывающее вокруг себя небывалые волны ненависти. Среди моих знакомых причиной отказа от рождения детей стало вот что. - Травмы Не все женщины, пережившие выкидыш или неудачную беременность могут решиться родить снова. Некоторые из них переживают настолько большой стресс, что больше не хотят даже думать о продолжении рода. Мне кажется, их можно понять… Есть женщины, которые пережили побои, изнасилования. Им страшно даже находиться с мужчиной рядом, не то, чтобы заниматься с ним любовью или жить семьей. Иногда проблемы так серьезны, что решать их приходится годами. - Родительские установки Иногда медвежью услугу детям оказывают их родители, желающие оградить их от ранней половой жизни и сломанной судьбы. Они так ярко описывают все ужасы первого года жизни младенцев, что ребенок решает для себя держаться подальше от всех этих хлопот. Впоследствии бабушки и дедушки охают, вдыхают, мечтают о внуках. Но в душе человека уже отложилось, что дети – это боль. Под угрозой и те, кто подозревает у себя наличие серьезных генетических заболеваний. Особенно, если в семье есть примеры рождения ребенка-инвалида. - Эгоизм Некоторые люди не хотят детей просто потому, что не привыкли о ком-то заботится. Они не заводят собак, не любят кошек, а цветы гибнут у них на подоконниках. Часто такое может случится с единственным ребенком в семье, который постоянно был окружен заботой и вниманием, а сам ни за кем не ухаживал. Наверное, таким людям действительно не стоит заводить детей – они сделают их несчастными, или вообще погубят. - Гиперответственность Впрочем, встречается и противоположная ситуация. Когда человек безупречно ответственный и чрезвычайно тревожный боится не справиться с ребенком. Особенно часто это сочетается с представлением о материнской роли как о неком недостижимом идеале. Такие люди считают, что мать не имеет права лениться, испытывать злость, иметь личную жизнь. И предпочитают не быть никакими родителями, чем быть неидеальными. А жаль. - Мода и вера в иллюзии Если все те варианты, о которых я писала выше, кажутся мне, по меньшей мере, понятными, то к сознательно распространяемой моде на бездетность я отношусь крайне негативно. Когда какая-то звезда открыто говорит, что добилась всего именно потому, что ей не мешали дети, тысячи молодых людей ей верят. Возможно, в чем-то эта звезда и права. Но на одного счастливца, добившегося всего таким образом, приходятся десятки тысяч людей, которые ничего не добились. Если дочка или внучка миллионера может прожигать жизнь, не отягощая себя потомством, то точно так же она может прожигать жизнь и родив детей, наняв няню. Обычный же человек без детей вряд ли сможет жить такой красивой жизнью. Большинство ожидает не сцена, курорты и зависть подписчиков, а просто одинокая старость, наполненная сожалениями о принятом решении. Мне кажется, что 70% чайлфри – это люди с глубокими душевными травмами, которые самих их не осознают. 10% - граждане, очень верно оценивающие особенности своего характера или генетики. И, возможно, действительно не надо иметь детей. И 20% - это внушаемые люди, следующие за модой.NatalyДемографы бьют тревогу: перенаселение планеты с каждым годом становится все более насущной проблемой для нашей планеты. Рост количества людей грозит социальной и экологической катастрофой. Опасные тенденции заставляют специалистов искать пути решения данной проблемы.Обобщенное объяснение угрозы, которую несет в себе перенаселение планеты, заключается в том, что в случае демографического кризиса на Земле закончатся ресурсы, и часть населения окажется перед фактом недостатка пищи, воды или других важных средств существования. Данный процесс тесно связан с экономическим ростом. Если развитие человеческой инфраструктуры не поспевает за темпами увеличения населения, кто-то неизбежно окажется в неблагоприятных для жизни условиях.Деградация лесов, пастбищ, дикой природы, почв – вот лишь неполный список того, чем грозит перенаселение планеты. По подсчетам ученых, уже сегодня из-за тесноты и недостатка ресурсов в беднейших странах мира каждый год преждевременно умирает около 30 миллионов человек.Многогранная проблема перенаселения планеты заключается не только в оскудении природных ресурсов (такая ситуация характерна скорее для бедных стран). В случае с экономически развитыми государствами возникает другое затруднение – перепотребление. Оно приводит к тому, что не самое большое по своей численности общество слишком расточительно использует предоставленные ему ресурсы, загрязняя окружающую среду. Также играет роль плотность населения. В крупных промышленных городах оно так велико, что не может не вредить окружающей среде. Многогранная проблема перенаселения планеты заключается не только в оскудении природных ресурсов (такая ситуация характерна скорее для бедных стран). В случае с экономически развитыми государствами возникает другое затруднение – перепотребление. Оно приводит к тому, что не самое большое по своей численности общество слишком расточительно использует предоставленные ему ресурсы, загрязняя окружающую среду. Также играет роль плотность населения. В крупных промышленных городах оно так велико, что не может не вредить окружающей среде.NatalyВот появилось недавно в сети "ужасное видео" из Балашихи, где в цельном дворе "нет ни одного русского ребенка". Там всякие бабушки в платках качают детишек на качелях и целуют их все время в лоб, мамы хлопочут вокруг двухлеток. Отсюда призыв: "Перерожаем среднеазиатов!" Но мне в нем видится бессмысленное людоедство. Во-первых, не перерожаем никак (рождаемость не поднимается лозунгами). Во-вторых, почему-то не приходит в голову, что женщины в Средней Азии рожают, не потому что хотят иметь кучу детей, а потому что не имеют доступа к контрацепции. Почему-то зовущие к российской многодетности ещё часто верят, что женщины Средней Азии полностью довольны их судьбой: "Да вы поговорите с этими женщинами, они не работают, защищены и горя не знают. Никакого равноправия им не нужно, а над феминистками они просто смеются!" Ну да – и при первой возможности бегут куда глаза глядят, теряя тапки. "Не работают" – это особенно смешно, когда они ведут хозяйство и тянут 5-6 детей, при этом еще сплошь и радом работая и вне дома. И поклонницам среднеазиатского уклада даже в голову не приходит, что эти экзотические женщины в хиджабах могут чего-то хотеть отдельно от их национальных скреп. То есть налицо полное отсутствие способности поставить себя на место другого. Хочется сказать, вообрази, что ты лишена того, что есть у большей части человечества. Работы на свой вкус, судьбы, права выбора, с кем заниматься сексом и строить семейный союз. При этом указанное демографическое рабство потихоньку тает даже в Афганистанах с Пакистанами. То есть как только женщина может любыми уловками перестать рожать как пулемет и дать больше уже имеющимся детям – она это делает Как только люди достигают нормальной жизни, качество берет верх над количеством. Никто не хочет рожать пушечное мясо и рабсилу, все хотят дать детям образование и хорошее детство. Как только киргизки или таджички оседают в России и получают доступ к контрацепции и более-менее сносным деньгам, они тоже рожают мало. Потому что на самом деле носительницы хиджаба тоже хотят своим детям здоровья, достатка и социального подъема. И хиджаб они снимают обычно, как только их за это перестают бить в прямом и переносном смысле. Ну и даже если представить ненаучно-фантастическую картину "вдруг бабы нарожают в РФ как в Средней Азии", тут же возникает вопрос: "патриотические" граждане впрямь хотят видеть в России второй Афганистан, только ещё вдобавок и холодный? Если перерожаем, то будет у нас уровень жизни условной Средней Азии – в чем тут счастье-то? Можно подумать, в России такая экономическая ситуация, что полно высокооплачиваемых рабочих мест, некем заполнять. В Израиле рождаемость не хуже, чем в Таджикистане, но у там и подход другой: социальные показатели (продолжительность жизни, детская смертность и т.п.) одни из лучших в мире. А не "зачем вам образование, зачем медицина, моя бабка в поле рожала, и так сойдет". В общем лозунги тут не помогают. Помогают детские сады, гибкий график работы, налоговые льготы, доступная и качественная медицина, материнские капиталы, халявная ипотека и тому подобные вещи. Кстати практикуемые во многих странах, включая например не самую богатую Польшу. А у нас пока только научились орать истошно: "Подайте нам детишек много и величие Родины! Вы что, Родину не любите? Думаете о том, как бы имеющихся людей вылечить, выучить и чтоб им жилось хорошо? Вот эгоисты проклятые!" С такой позицией и нынешняя рождаемость в РФ – подарок. Пушечное мясо и рабов никто вам рожать не будет.Михаил добрый маргинал3 недели близость у нас была 1 раз. В конце концов меня это просто выбесило и я подала на развод , Не дотрах чоли))))Элина МорозоваКонечно. молодые ведь. А тут мамаша с надзором. Мамашу надо было выставить и на порог не пускать))Михаил добрый маргинали ипатся ипатся и ипатся)))))Natalyпознакомились в 17 лет через год взамуж скок, аж восемнадцатилетняя недотрашка старушка-пенсионерка от большого секса)))))) издеваешься/стебёшся, Миш?Natalyага, легко ли выставить кормилицу поилицу у которой сидишь на шее?А жрать то потом, что станут коли маменьке что то в их поведении не понравится?Элина МорозоваЗначит ситуация безвыходная)))Natalyбезвыходных ситуаций не бывает, а глупость юности хороша тем, что она очень быстро проходит/уходит вместе с молодостью.Повзрослеют поумнеют и тысяча выходов, проходов ,лазеек, ворот, калиток, дверей перед ними откроются))))Сергейбезвыходных ситуаций не бывает, ---------- Жертвы Муханкина так не думали ))Natalyситуация безвыходна только до тех пор пока сами не станут зарабатывать и не научатся себя содержать хотя бы на минимуме своих потребностей. короче , пока ты сам иждивенец, ни о какой такой самостоятельности в действиях и поступках не мечтай и уж тем более занятих сэкисомс последующим распложением))))))NatalyС какой целью УПомянут маньяк Чикатило? средний возраст его жертв 15 лет.... опять про педофилов решил потрепаться на сайте? ))))))))) 1. Елена Закотнова, 9 лет Убита 22 декабря 1978 года в г. Шахты, в д. №26 по Межевому переулку Тело найдено 24 декабря 1978 года в реке Грушёвка За первое убийство Чикатило 5 июля 1983 года был расстрелян не виновный в нем 29-летний Александр Кравченко 2. Лариса Ткаченко, 17 лет Убита 3 сентября 1981 года в Ростове-на-Дону, в лесополосе на левом берегу Дона Тело найдено 4 сентября 1981 года Ткаченко была проституткой и обычно встречалась с солдатами. Чикатило познакомился с ней на автобусной остановке возле Ростовской публичной библиотеки. Заведя ее в лесополосу, он попытался заняться с ней сексом, но у него не получалось возбудиться. Когда Ткаченко стала высмеивать его, он нанес ей несколько ударов ножом и задушил руками. Забил рот землей и отрезал левый сосок Жертвы маньяка Чикатило 3. Любовь Бирюк, 12 лет Убита 12 июня 1982 года Тело найдено 27 июня 1982 года Чикатило нанёс ей по меньшей мере 40 ножевых ран 4. Любовь Волобуева, 14 лет Убита 25 июля 1982 года Тело найдено 7 августа 1982 года 5. Олег Пожидаев, 9 лет Убит 13 августа 1982 года Тело не найдено Чикатило отрезал у него гениталии и унес с собой.....Борис Шумилов"Муж постоянно был на её стороне." - ))NatalyРодительская любовь возникает ещё во время беременности. Маленькая жизнь в животике вызывает умиление и желание заботиться. Потом, после рождения эти чувства усиливаются. У женщины включается материнский инстинкт. У отца – постепенно формируются отцовские чувства. Но потом ребенок растет и с каждый годом меняется. Проявляет характер, черты которого иногда просто бесят, так зачастую просто демонстрируют родителям их Тени. Начинаются конфликты. И с какого-то момента, чтобы любить этого ребенка и прощать ему его выходки, уже нужно периодически вспоминать, каким он был маленьким и милым. Такая практика продолжается много лет, ведь социальная самостоятельность современных детей наступает гораздо позже их биологической зрелости (12-16 лет). У кого-то в 21 год, как нормативно положено, а у кого-то и в 40 лет и даже позже… Так, по моему мнению, возникает родительский паттерн «умаления» родителями своего ребенка. Под воздействием этого паттерна ребенок всю жизнь будет восприниматься родителями как ребенок. В результате между родителями и детьми с определенного момента возникает конфликт: родители воспринимают своего ребенка как маленького, не самостоятельного, такого, который нуждается в советах, контроле, поддержке и т.п., а ребёнок, который считает или хочет считать себя взрослым, возмущается таким отношением родителей и, как правило, обижается и злится на них. Ему совершенно справедливо хочется, чтобы родители уважали его «Я», его мнение, признавали его право самостоятельно совершать поступки и даже совершать ошибки. Этот конфликт может быть весьма мягким, а может доходить до почти полного отчуждения и даже враждебности между родителями и ребенком. Все это выглядит со стороны довольно грустно… Так как и родители и дети продолжают любить друг друга, но в их отношении нет уважения, а это чувство, наряду с любовью, является ключевым в родительско-детских и детско-родительских отношениях. Родителям нужно знать и всегда помнить, что кроме любви ребёнок нуждается и в уважении. Конечно, это уважение особое. Оно как бы дается авансом и только потом, со временем подтверждается делами и поступками ребёнка. И я вполне соглашусь, что для уважения к детям нужна любовь к ним. Но любовь должна быть уважительной, а уважение с любовью.Комментировать
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