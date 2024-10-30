Детский праздник обернулся хоррором: на Кубани мужчина избил своего знакомого, затолкал в багажник и отвёз в лез

Детский праздник обернулся хоррором: на Кубани мужчина избил своего знакомого, затолкал в багажник и отвёз в лезЖитель Брюховецкого района жестоко расправился со своим знакомым в день рождения своей дочери.
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