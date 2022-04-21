Чуть не стащили с улицы знак "Дорожные работы" жители Уссурийска

Чуть не стащили с улицы знак "Дорожные работы" жители Уссурийска

В полночь на улице Ленинградской росгвардейцы обратили внимание на двух молодых людей, которые переносили знак "Дорожные работы".

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