Долой Макрона, да здравствует Frexit! Почему Франция погружается в хаос

Десятилетие правления наполеончика поставило страну на грань революции Константин Ольшанский На фото: протесты во Франции (Фото: AP/TASS) Десять лет пребывания Эммануэля Макрона в Елисейском дворце привели некогда великую европейскую державу к полному финансовому и социальному банкротству.