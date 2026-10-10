Десятилетие правления наполеончика поставило страну на грань революции Константин Ольшанский На фото: протесты во Франции (Фото: AP/TASS) Десять лет пребывания Эммануэля Макрона в Елисейском дворце привели некогда великую европейскую державу к полному финансовому и социальному банкротству.
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