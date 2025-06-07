Дочь Алсу и Абрамова окончила престижную школу в США — фото с выпускного

Родители платили за обучение Микеллы миллионы рублей. Певица Алсу Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look PressПока Алсу решала имущественные споры с бывшим мужем Микелла пришла на выпускной в длинном платье алого цвета с открытыми плечами.
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