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Дочь Алсу и Абрамова окончила престижную школу в США — фото с выпускного

Дочь Алсу и Абрамова окончила престижную школу в США — фото с выпускного

Родители платили за обучение Микеллы миллионы рублей. Певица Алсу Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look PressПока Алсу решала имущественные споры с бывшим мужем Микелла пришла на выпускной в длинном платье алого цвета с открытыми плечами.

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