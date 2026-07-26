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Аргументы и Факты

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Нетаньяху намерен присутствовать на ГА ООН, несмотря на угрозы

Нетаньяху намерен присутствовать на ГА ООН, несмотря на угрозы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен принять участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, несмотря на заявления мэра города Зохрана Мамдани о возможном исполнении ордера Международного уголовного суда на его арест.

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