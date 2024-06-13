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Китай заявил об «отвратительном» инциденте с кораблём Нидерландов

Китай заявил об «отвратительном» инциденте с кораблём Нидерландов

В Восточно-Китайском море произошел инцидент. Китайцы обнаружили военный корабль Нидерландов и подослали к нему два своих истребителя и вертолёт.

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Комментарии
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Леонтий Букштейн
Вот что такое НАТО:всякая ничтожная страна мнит себя слоном, на которого не должна лаять ни одна моська. Какого хрена они забыли за тысячи километров от своей дырявой, всей в дамбах родины? Думаете, это пустяки? Привожу список голландских колоний:                                                                                       Капская колония (до 1806) Голландская Индия (до 1825) Малакка (до 1825) Синт-Эстатиус и зависимые территории (до 1828) Дэдзима (до 1853) Золотой Берег (до 1871) Голландская Ост-Индия (до 1942) Кюрасао и зависимые территории (до 1954) Нидерландская Новая Гвинея (до 1962) Нидерландская Гвиана (Суринам) (до 1975) Нидерландские Антильские острова (до 2010.                                 Вот так этот прыщ на карте Европы орудовал вдали от своих берегов. Теперь по инерции лезут туда, куда им гегемон указывает. Дурни, хотят подставиться вместо своего патрона. Дождутся они.
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13 час.
Александр Хироников
Показатель Китай Нидерланды Численность населения страны 1425,7 млн. человек -   17,62 млн. человек Число граждан, потенциально годных для военной службы 626 022 000 человек - 6 374 000 человек Число граждан, ежегодно достигающих призывного возраста 19 784 000 человек -192 000 человек Численность армии 2 035 000 человек - 41 380 человек Численность армии с учетом военизированных формирований и резервистов 3 045 000 человек 46 400 человек                                 Показатель Россия -   Нидерланды Численность населения страны 146,4 млн. человек -17,62 млн. человек Число граждан, потенциально годных для военной службы 46 477 000 человек - 6 374 000 человек Число граждан, ежегодно достигающих призывного возраста 1 275 000 человек -192 000 человек Численность армии 1 320 000 человек -   41 380 человек Численность армии с учетом военизированных формирований и резервистов 3 454 000 человек - 46 400 человек. Дальше продолжать не буду. Если даже 1 275 000 человек плюнут - армии Нидерландов не будет. А теперь представим, если еще и китайцы плюнут. Блин, до конца дней своих не утрутся. И.А. Крылов &quot;Слон и моська.&quot;
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10 час.
Игорь Василевский
Мда....10000500000 предупреждение китайцев получилось особенно суровым...
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8 час.

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