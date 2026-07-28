Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 768 подписчиков

Биолог Хряпин: ядовитые пауки каракурты могут попасть в Подмосковье с грузом

Биолог Хряпин: ядовитые пауки каракурты могут попасть в Подмосковье с грузом

Ядовитые пауки каракурты не являются обитателями Московского региона, однако, единичный экземпляр могут завезти в Москву случайно с грузами из Оренбуржья, Саратовской, Астраханской областей, Калмыкии, Крыма и других регионов, где есть степи и полупустыни.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии