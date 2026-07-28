Биолог Хряпин: ядовитые пауки каракурты могут попасть в Подмосковье с грузом

Ядовитые пауки каракурты не являются обитателями Московского региона, однако, единичный экземпляр могут завезти в Москву случайно с грузами из Оренбуржья, Саратовской, Астраханской областей, Калмыкии, Крыма и других регионов, где есть степи и полупустыни.